Путин предложил Совбезу обсудить признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности предложил обсудить признание Москвой независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кадры заседания показал телеканал «Россия 24».
По словам главы государства, цель внеочередного заседания российского Совбеза заключается в том, чтобы «послушать коллег и определить» дальнейшие шаги РФ. «Имея ввиду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета и постановления Государственной думы Российской Федерации на эту же тему», — отметил российский лидер.
«Эти вопросы, безусловно, очень тесно связаны — это разные вопросы, но они, тем не менее, очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности», — сказал Путин.
Он добавил, что для Москвы представляет серьезную угрозу «использование Украины как инструмента противостояния» с Россией.
Незадолго до начала заседания глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость данных регионов. 15 февраля депутаты Госдумы приняли проект обращения к Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. По мнению авторов документа, это даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты местного населения от внешних угроз, а также положит начало процессу международного признания указанных территорий.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.