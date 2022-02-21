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Путин предложил Совбезу обсудить признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности предложил обсудить признание Москвой независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кадры заседания показал телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, цель внеочередного заседания российского Совбеза заключается в том, чтобы «послушать коллег и определить» дальнейшие шаги РФ. «Имея ввиду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета и постановления Государственной думы Российской Федерации на эту же тему», — отметил российский лидер.

«Эти вопросы, безусловно, очень тесно связаны — это разные вопросы, но они, тем не менее, очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности», — сказал Путин.

Он добавил, что для Москвы представляет серьезную угрозу «использование Украины как инструмента противостояния» с Россией.

Незадолго до начала заседания глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость данных регионов. 15 февраля депутаты Госдумы приняли проект обращения к Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. По мнению авторов документа, это даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты местного населения от внешних угроз, а также положит начало процессу международного признания указанных территорий.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

Ранее по теме: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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