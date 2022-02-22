МИД Британии пригрозил Москве закрытием доступа к рынку суверенных долгов
Если Россия не пойдет на деэскалацию конфликта в Донбассе, Великобритания закроет доступ стране к рынку суверенных долгов. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает «РИА Новости».
«В рамках этого, если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании», — добавила Трасс.
Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что страна вводит санкции против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов. Бизнесменам заморозят активы на территории страны, им будет запрещен въезд.
Ограничения наложены на банк «Россия», «Черноморский банк торговли и развития», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк. Санкции предполагают запрет на осуществление операций с данными кредитными организациями.
Первые четыре банка работают в Крыму и тем самым якобы угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, следует из документа Лондона. Относительно банка «Россия» также сказано, что он находится в собственности российских миллиардеров, напрямую связанных с президентом Владимиром Путиным, и поддерживает политику Москвы.
Промсвязьбанк же обслуживает государственный оборонный заказ и финансирует российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его деятельность Великобритания также считает угрозой территориальной целостности Украины.
Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население. После этого состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого главы министерств и ведомств поддержали данную инициативу. Вечером Путин выступил с обращением, где объявил о признании самопровозглашенных республик, и подписал соответствующие указы. Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.