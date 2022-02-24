Украина потребовала закрыть турецкие проливы для российских кораблей

Суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами восстановила принятая в 1936 г. Конвенция Монтре. Согласно документ, торговые суда могут свободно проходить через проливы без оплаты транзита через территорию Турции. Для военных судов стран, у которых есть выход к Черному морю, и тех стран, у которых его нет, предусмотрены разные режимы прохода через проливы. Черноморские государства, к которым относится Россия, в ряде случаев имеют право проводить через них свои подводные лодки, а также крупные корабли без ограничения тоннажа при соблюдении определенных условий.