Украина потребовала закрыть турецкие проливы для российских кораблей
Украина обратилась к Турции с просьбой закрыть воздушное пространство, а также ограничить проход российских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает газета Daily Sabah.
«Мы призываем закрыть воздушное пространство, проливы Босфор и Дарданеллы. Мы передали соответствующее требование турецкой стороне», — заявил на пресс-конференции в Анкаре посол Украины в Турции Василий Бондар. Он также добавил, что Киев призвал Турцию ввести санкции против России, в том числе наложить арест на активы российских бизнесменов.
Дипломат подчеркнул важность предоставления оборонительных вооружений, финансовой и гуманитарной помощи. «Мы также призываем оказать поддержку гражданам Украины, находящимся в настоящее время в Турции, особенно тем, кто нуждается в дополнительной защите и безопасности», — добавил он.
Накануне Бондарь допустил, что Украина может обратиться к Турции с просьбой закрыть проливы, если против Киева начнутся полномасштабные военные действия. Он заявил, что российские корабли представляют «большую опасность» для Киева.
Ранее в феврале Черноморский флот РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь для участия в военно-морских учениях.
Суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами восстановила принятая в 1936 г. Конвенция Монтре. Согласно документ, торговые суда могут свободно проходить через проливы без оплаты транзита через территорию Турции. Для военных судов стран, у которых есть выход к Черному морю, и тех стран, у которых его нет, предусмотрены разные режимы прохода через проливы. Черноморские государства, к которым относится Россия, в ряде случаев имеют право проводить через них свои подводные лодки, а также крупные корабли без ограничения тоннажа при соблюдении определенных условий.
Если Турция участвует в войне, а также если она сочтет, что находится под непосредственной угрозой войны, у нее есть право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. По его словам, она призвана защитить жителей региона от «геноцида», якобы организованного Киевом. Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины, уничтожении инфраструктуры авиабаз. Минобороны Украины сообщило о пяти сбитых российских самолетах и вертолете, в Минобороны России эту информацию не подтвердили.