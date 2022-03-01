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Зеленский отозвал послов из Киргизии и Грузии

Ведомости

Украина отзывает своих послов из Грузии и Киргизии на консультации из-за позиции стран по антироссийским санкциям и военной операции в стране, заявил в своем обращении президент республики Владимир Зеленский.

«Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — подчеркнул Зеленский в своем обращении в Telegram. Аналогичные меры будут приняты по отношению к послу в Киргизии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказал нежелание страны присоединяться к санкциям западных стран против России. Он отметил, что страна торгует с Россией, и в этом процессе участвует почти все население республики. «Я ставлю вопрос: когда речь идет о введении санкций, о чем вы меня просите? Вы хотите, чтобы я своему народу ввел санкции? Кто от этого пострадает? Конечно же, доходов лишатся наши люди, население, экономика, пострадает миллион наших граждан, которые, например, не смогут перечислять деньги», — подчеркивал он в комментарии для ТАСС.

26 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поддержал специальную операцию на Украине. «Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса. Путин поблагодарил президента Киргизии за принципиальную солидарную позицию», — отмечалось в сообщении пресс-службы.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На всей территории Украины в настоящее время введено военное положение, объявлена всеобщая мобилизация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных