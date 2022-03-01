Зеленский отозвал послов из Киргизии и Грузии
Украина отзывает своих послов из Грузии и Киргизии на консультации из-за позиции стран по антироссийским санкциям и военной операции в стране, заявил в своем обращении президент республики Владимир Зеленский.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказал нежелание страны присоединяться к санкциям западных стран против России. Он отметил, что страна торгует с Россией, и в этом процессе участвует почти все население республики. «Я ставлю вопрос: когда речь идет о введении санкций, о чем вы меня просите? Вы хотите, чтобы я своему народу ввел санкции? Кто от этого пострадает? Конечно же, доходов лишатся наши люди, население, экономика, пострадает миллион наших граждан, которые, например, не смогут перечислять деньги», — подчеркивал он в комментарии для ТАСС.
26 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поддержал специальную операцию на Украине. «Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса. Путин поблагодарил президента Киргизии за принципиальную солидарную позицию», — отмечалось в сообщении пресс-службы.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На всей территории Украины в настоящее время введено военное положение, объявлена всеобщая мобилизация.