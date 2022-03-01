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Путин рассказал наследному принцу Абу-Даби об операции на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер рассказал о целях военной операции на Украине.

«Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого стороны обсудили реализацию договоренностей в формате ОПЕК+. В этом контексте Путин и наследный принц Абу-Даби договорились продолжить координацию усилий двух стран по поддержанию стабильности на мировом энергетическом рынке.

«Дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях. Отмечено важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства», — добавили в Кремле.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных