Путин рассказал наследному принцу Абу-Даби об операции на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер рассказал о целях военной операции на Украине.
«Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого стороны обсудили реализацию договоренностей в формате ОПЕК+. В этом контексте Путин и наследный принц Абу-Даби договорились продолжить координацию усилий двух стран по поддержанию стабильности на мировом энергетическом рынке.
«Дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях. Отмечено важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства», — добавили в Кремле.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.