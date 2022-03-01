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Российские войска заблокировали выход к Азовскому морю для ВСУ

Ведомости

Выход к Азовскому морю для украинских военных с 1 марта полностью заблокирован, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что передовые отряды народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими военными, которые брали под контроль районы вдоль побережья Азовского моря. «С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован», — заявили в Минобороны (цитата по ТАСС).

С начала операции подразделения ЛНР продвинулись на глубину до 61 км, войска ДНР за сутки продвинулись на 19 км. Подразделения республик взяли под контроль несколько населенных пунктов, добавили в Минобороны. 

По словам Конашенкова, с помощью высокоточного оружия ВС России поразили два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины. Также российские военные поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи ВСУ. Было уничтожено 395 танков и других бронированных машин, 59 систем реактивного залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автотехники. 

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных