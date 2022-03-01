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На Украине допустили нанесение превентивного ракетного удара по Белоруссии

Ведомости

Вооруженные силы Украины могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, слова которого передает «РИА Новости».

«При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято», — сказал Данилов в эфире телеканала «Рада» в ответ на вопрос, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии после информации о «летевших оттуда ракетах в направлении страны».

27 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не ведет военных действий против Украины. По его словам, «никакие ракеты с нашей территории туда не летают», так как это «не нужно». При этом он отмечал, что Минск готов помогать и раненым российским солдатам, и простым украинцам.

«Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», — подчеркнул Лукашенко 1 марта. При этом он отметил, что средства противовоздушной обороны Белоруссии приведены в боевую готовность, чтобы не допустить ударов в спину российским военным.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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