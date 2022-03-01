На Украине допустили нанесение превентивного ракетного удара по Белоруссии
Вооруженные силы Украины могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, слова которого передает «РИА Новости».
«При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято», — сказал Данилов в эфире телеканала «Рада» в ответ на вопрос, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии после информации о «летевших оттуда ракетах в направлении страны».
27 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не ведет военных действий против Украины. По его словам, «никакие ракеты с нашей территории туда не летают», так как это «не нужно». При этом он отмечал, что Минск готов помогать и раненым российским солдатам, и простым украинцам.
«Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», — подчеркнул Лукашенко 1 марта. При этом он отметил, что средства противовоздушной обороны Белоруссии приведены в боевую готовность, чтобы не допустить ударов в спину российским военным.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.