Украина назвала время проведения нового раунда переговоров с Россией
Глава офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о проведении новой встречи делегаций РФ и Украины вечером 2 марта. Его слова передает ТАСС.
«Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта, делегации будут в том же составе», — процитировал его телеканал «Украина-24».
Первый раунд переговоров России и Украины прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе военной операции России и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата. Позже он подчеркнул, что Россия должна «прекратить обстреливать города Украины» для дальнейшего проведения переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.