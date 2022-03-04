Песков заявил о необходимости вести переговоры с Украиной «в тишине»
Переговоры между российской и украинской делегациями в текущей ситуации должны вестись в тишине, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки», — сказал он.
По словам Пескова, переговоры являются хорошей возможностью для России продемонстрировать Украине свое «видение решения проблемы». Остальное будет зависеть от реакции Киева, отметил он, добавив, что другие оценки давать пока преждевременно.
О подписании каких-либо документов речь пока не идет, сообщил Песков. Также он опроверг заявление офиса президента Украины о том, что Россия отказалась от денацификации республики, поскольку данная тема не поднималась в ходе переговоров.
Накануне представители России и Украины провели второй раунд переговоров. Встреча состоялась в Брестской области Белоруссии. В ходе беседы стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Предполагается, что на время эвакуации населения боевые действия могут прекратиться.
Первые переговоры прошли 28 февраля в Белоруссии. В начале следующей недели делегации должны встретиться вновь. Вчера советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Россия уменьшила количество требований, в частности, прекратила «говорить о денацификации» Украины. Основным требованием теперь, по его словам, является неразмещение в стране «отдельных видов наступательного вооружения».
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующий день он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны