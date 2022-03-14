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Политика

Китай потребовал от США объяснить военно-биологические исследования на Украине

Ведомости

Пекин требует от Вашингтона раскрыть детали военно-биологических исследований, которые проводились на Украине при финансировании США, заявил на брифинге официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.

«На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Чжао Лицзянь подчеркнул, что военно-биологические исследования на Украине беспокоят мировое сообщество. Дипломат заявил о необходимости для США открыть лаборатории «для независимого исследования международными экспертами».

На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в украинских лабораториях изучались вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки, хантавирусы, возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. В своем утверждении он сослался на «различные источники». Как утверждают в российском Министерстве обороны, военно-биологическую программу на Украине проводил Пентагон, например, США с союзниками, возможно, задействовали в том числе украинских специалистов в создании «биоагентов», способных «избирательно поражать различные этнические группы населения».

Президент Украины Владимир Зеленский эти сведения опроверг. Он подчеркнул, что страна не разрабатывала никакое оружие массового поражения, а лаборатории сохранились еще со времен СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных