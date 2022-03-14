Китай потребовал от США объяснить военно-биологические исследования на Украине

На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в украинских лабораториях изучались вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки, хантавирусы, возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. В своем утверждении он сослался на «различные источники». Как утверждают в российском Министерстве обороны, военно-биологическую программу на Украине проводил Пентагон, например, США с союзниками, возможно, задействовали в том числе украинских специалистов в создании «биоагентов», способных «избирательно поражать различные этнические группы населения».