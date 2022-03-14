Китай потребовал от США объяснить военно-биологические исследования на Украине
Пекин требует от Вашингтона раскрыть детали военно-биологических исследований, которые проводились на Украине при финансировании США, заявил на брифинге официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.
«На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Чжао Лицзянь подчеркнул, что военно-биологические исследования на Украине беспокоят мировое сообщество. Дипломат заявил о необходимости для США открыть лаборатории «для независимого исследования международными экспертами».
На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в украинских лабораториях изучались вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки, хантавирусы, возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. В своем утверждении он сослался на «различные источники». Как утверждают в российском Министерстве обороны, военно-биологическую программу на Украине проводил Пентагон, например, США с союзниками, возможно, задействовали в том числе украинских специалистов в создании «биоагентов», способных «избирательно поражать различные этнические группы населения».
Президент Украины Владимир Зеленский эти сведения опроверг. Он подчеркнул, что страна не разрабатывала никакое оружие массового поражения, а лаборатории сохранились еще со времен СССР.