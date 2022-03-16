Песков оценил предложение Украины о демилитаризации по шведскому варианту

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс», — заявил Песков. На вопрос, что устроило бы Кремль в шведском варианте, а что нет, Песков не ответил. Он пояснил, что переговоры продолжаются, потому дальнейшая детализация пока невозможна.