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Политика

Песков оценил предложение Украины о демилитаризации по шведскому варианту

Ведомости

Москва и Киев обсуждают демилитаризацию Украины по шведскому или австрийскому варианту, этот вариант может рассматриваться как компромисс, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс», — заявил Песков. На вопрос, что устроило бы Кремль в шведском варианте, а что нет, Песков не ответил. Он пояснил, что переговоры продолжаются, потому дальнейшая детализация пока невозможна.

Вопрос, будет ли Москва увязывать подписание документа с Украиной с отменой западных санкций, Песков оставил без комментариев. Он подтвердил, что на переговорах фигурирует тема санкций, но подробностей не раскрыл.

Ранее сегодня глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предложил демилитаризацию страны по австрийскому и шведскому варианту: нейтральное демилитаризованное государство, но с собственной армией и военно-морскими силами.

С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.

Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины.

Ранее по теме: Мединский назвал цель России на переговорах с Украиной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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