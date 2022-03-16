Песков оценил предложение Украины о демилитаризации по шведскому варианту
Москва и Киев обсуждают демилитаризацию Украины по шведскому или австрийскому варианту, этот вариант может рассматриваться как компромисс, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс», — заявил Песков. На вопрос, что устроило бы Кремль в шведском варианте, а что нет, Песков не ответил. Он пояснил, что переговоры продолжаются, потому дальнейшая детализация пока невозможна.
Вопрос, будет ли Москва увязывать подписание документа с Украиной с отменой западных санкций, Песков оставил без комментариев. Он подтвердил, что на переговорах фигурирует тема санкций, но подробностей не раскрыл.
Ранее сегодня глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предложил демилитаризацию страны по австрийскому и шведскому варианту: нейтральное демилитаризованное государство, но с собственной армией и военно-морскими силами.
С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.
Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины.