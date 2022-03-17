Посольство России призвало СМИ США объективно освещать события на Украине
Посольство России в Вашингтоне призвало американские СМИ объективно освещать спецоперацию РФ на Украине, говорится в Telegram-канале дипмиссии. Так дипломаты прокомментировали публикации о якобы причастности российских войск к удару по драматическому театру в Мариуполе.
«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине. Тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, предлагаем обращаться к российским ресурсам», — говорится в сообщении.
Посольство назвало публикации об ударе по театру в Мариуполе продолжением дезинформационной кампании американских СМИ о событиях на Украине. Дипломаты отвергли обвинения в ударе в адрес России и сообщили со ссылкой на Минобороны, что 16 марта у российских войск не было задач наносить удары по наземным целям в черте Мариуполя.
«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона "Азов" удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», — уточнили в посольстве.
Накануне Мариупольский городской совет сообщил в Telegram, что российский самолет сбросил бомбу на здание Мариупольского драматического театра, где прятались сотни мирных людей. В результате якобы разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Роскомнадзор ранее призвал российские СМИ при освещении спецоперации на Украине ссылаться только на официальные российские источники. Затем 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за ложную информацию о спецоперации. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.