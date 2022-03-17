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Посольство России призвало СМИ США объективно освещать события на Украине

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне призвало американские СМИ объективно освещать спецоперацию РФ на Украине, говорится в Telegram-канале дипмиссии. Так дипломаты прокомментировали публикации о якобы причастности российских войск к удару по драматическому театру в Мариуполе.

«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине. Тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, предлагаем обращаться к российским ресурсам», — говорится в сообщении.

Посольство назвало публикации об ударе по театру в Мариуполе продолжением дезинформационной кампании американских СМИ о событиях на Украине. Дипломаты отвергли обвинения в ударе в адрес России и сообщили со ссылкой на Минобороны, что 16 марта у российских войск не было задач наносить удары по наземным целям в черте Мариуполя.

«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона "Азов" удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», — уточнили в посольстве.

Накануне Мариупольский городской совет сообщил в Telegram, что российский самолет сбросил бомбу на здание Мариупольского драматического театра, где прятались сотни мирных людей. В результате якобы разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Роскомнадзор ранее призвал российские СМИ при освещении спецоперации на Украине ссылаться только на официальные российские источники. Затем 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за ложную информацию о спецоперации. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных