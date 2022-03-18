«РИА Новости»: силы ДНР взяли под контроль мариупольский аэропорт

Минобороны РФ 14 марта заявляло об уничтожении почти всех огневых точек украинских сил в пригороде Мариуполя и основных сил украинских военных на позициях в жилых кварталах по периметру города. Это позволило разблокировать город и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации местных жителей. Накануне ведомство сообщило, что из Мариуполя за день эвакуировали почти 43 000 человек, в город поставили 134 т медикаментов, питания и предметов первой необходимости.