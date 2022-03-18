«РИА Новости»: силы ДНР взяли под контроль мариупольский аэропорт
Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под свой контроль аэропорт Мариуполя, передает «РИА Новости».
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что силы ДНР при поддержке российских войск ведут бои в центре города и сжимают кольцо окружения вокруг сил противника.
Мариуполь — второй по величине город Донецкой области Украины — находится в блокаде с 11 марта. И российская, и украинская сторона заявляли, что в городе, население которого до начала боевых действий превышало 400 000 человек, наступила гуманитарная катастрофа.
Минобороны РФ 14 марта заявляло об уничтожении почти всех огневых точек украинских сил в пригороде Мариуполя и основных сил украинских военных на позициях в жилых кварталах по периметру города. Это позволило разблокировать город и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации местных жителей. Накануне ведомство сообщило, что из Мариуполя за день эвакуировали почти 43 000 человек, в город поставили 134 т медикаментов, питания и предметов первой необходимости.
По данным штаба территориальной обороны ДНР на 18 марта, силы республики заняли уже 97 населенных пунктов, которые ранее контролировал Киев.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.