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«РИА Новости»: силы ДНР взяли под контроль мариупольский аэропорт

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Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под свой контроль аэропорт Мариуполя, передает «РИА Новости».

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что силы ДНР при поддержке российских войск ведут бои в центре города и сжимают кольцо окружения вокруг сил противника.

Мариуполь — второй по величине город Донецкой области Украины — находится в блокаде с 11 марта. И российская, и украинская сторона заявляли, что в городе, население которого до начала боевых действий превышало 400 000 человек, наступила гуманитарная катастрофа.

Минобороны РФ 14 марта заявляло об уничтожении почти всех огневых точек украинских сил в пригороде Мариуполя и основных сил украинских военных на позициях в жилых кварталах по периметру города. Это позволило разблокировать город и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации местных жителей. Накануне ведомство сообщило, что из Мариуполя за день эвакуировали почти 43 000 человек, в город поставили 134 т медикаментов, питания и предметов первой необходимости.

По данным штаба территориальной обороны ДНР на 18 марта, силы республики заняли уже 97 населенных пунктов, которые ранее контролировал Киев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных