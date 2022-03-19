Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ракет и боеприпасов на Украине
Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сказал Конашенков (цитата по ТАСС).
Кроме того, по данным Минобороны, российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области, а авиация ночью 19 марта уничтожила четыре украинских зенитных ракетных комплекса.
С начала военной спецоперации на Украине вооруженные силы России ликвидировали порядка 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин, сообщил Конашенков.
Утром 18 марта российские вооруженные силы уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове, сообщали ранее в военном ведомстве.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.