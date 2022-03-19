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Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ракет и боеприпасов на Украине

Ведомости

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сказал Конашенков (цитата по ТАСС).

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Кроме того, по данным Минобороны, российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области, а авиация ночью 19 марта уничтожила четыре украинских зенитных ракетных комплекса.

С начала военной спецоперации на Украине вооруженные силы России ликвидировали порядка 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин, сообщил Конашенков.

Утром 18 марта российские вооруженные силы уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове, сообщали ранее в военном ведомстве.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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