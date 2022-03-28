Минобороны сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки
Российская авиация и средства ПВО за сутки сбили в воздухе четыре украинских самолета Су-24 и истребитель Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два — в районе Репки, еще два — в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», — сообщил Конашенков.
Также за сутки российски военные уничтожили 19 беспилотников ВСУ, сбили пять ракет украинской системы реактивного залпового огня «Смерч» и поразили 36 военных объектов. Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 308 беспилотников, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивного залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов и 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.