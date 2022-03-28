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Минобороны сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки

Ведомости

Российская авиация и средства ПВО за сутки сбили в воздухе четыре украинских самолета Су-24 и истребитель Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два — в районе Репки, еще два — в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», — сообщил Конашенков.

Также за сутки российски военные уничтожили 19 беспилотников ВСУ, сбили пять ракет украинской системы реактивного залпового огня «Смерч» и поразили 36 военных объектов. Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 308 беспилотников, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивного залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов и 1557 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных