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Times: Британия может поставить артиллерийские установки на Украину

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность отправки на Украину «более смертоносных» типов вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок AS-90, сообщает издание The Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, для использования таких установок требуется специальное обучение. Их потенциальная отправка может означать переход к «новой фазе» британской поддержки Украины, о которой членам кабмина королевства доложил начальник штаба обороны Тони Радакин.

24 марта Джонсон заявил, что Великобритания намерена передать Украине еще 6000 единиц оружия, включая противотанковые ракеты. Королевство уже направило в страну более 4000 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Помимо этого Лондон намерен выделить £25 млн ($33 млн) из специального фонда по обеспечению стабильности и безопасности в зонах конфликтов МИД королевства на выплату зарплат украинским военным.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страны НАТО продолжат поставлять оружие на Украину. «Оружие поставляется на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям», — подчеркнул он. По словам Уоллеса, альянс должен продолжать поддерживать Украину в борьбе за ее независимость.

На прошлой неделе правительство королевства ввело новые персональные санкции в отношении 33 граждан России. Под ограничения также попали российские банки и организации. 15 марта королевство ввело санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных