Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Сенат американского конгресса принял законопроект, запрещающий импорт энергоносителей из России, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-Span.
Ранее такой же указ подписал президент США Джо Байден. Принятая сенатом конгресса США инициатива дублирует распоряжение американского лидера. Ранее документ был одобрен Палатой представителей конгресса США, но при рассмотрении в Сенате в законопроект были внесены изменения. Теперь документ должен вернуться в палату представителей для утверждения с учетом внесенных поправок.
Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российских энергоресурсов после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти.
Запрет на поставки нефти из России также обсуждается в Евросоюзе, однако пока решение по этому вопросу не было принято из-за разногласий между членами ЕС. 27 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. При этом, по его словам, европейские страны стремятся диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от российских углеводородов, но не запретить их импорт.