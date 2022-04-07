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Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ

Ведомости

Сенат американского конгресса принял законопроект, запрещающий импорт энергоносителей из России, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-Span.

Ранее такой же указ подписал президент США Джо Байден. Принятая сенатом конгресса США инициатива дублирует распоряжение американского лидера. Ранее документ был одобрен Палатой представителей конгресса США, но при рассмотрении в Сенате в законопроект были внесены изменения. Теперь документ должен вернуться в палату представителей для утверждения с учетом внесенных поправок.

Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российских энергоресурсов после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти.

Запрет на поставки нефти из России также обсуждается в Евросоюзе, однако пока решение по этому вопросу не было принято из-за разногласий между членами ЕС. 27 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. При этом, по его словам, европейские страны стремятся диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от российских углеводородов, но не запретить их импорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных