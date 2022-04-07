МИД объявил персональные санкции против руководства Австралии и Новой Зеландии
МИД России опубликовал список персональных санкций в отношении руководства Австралии и Новой Зеландии. Материалы размещены на сайте внешнеполитического ведомства. Ограничительные меры в отношении представителей Австралии коснулись 228 человек, против руководства Новой Зеландии — 130 человек.
«Данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства, готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России», — говорится в публикации. Введение ограничительных мер против граждан Новой Зеландии российский МИД объяснил аналогичным образом.
В списки попали члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний, а также члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Всем им запрещен въезд на территорию России.
Кроме этого, в контексте ограничительных мер в отношении граждан Австралии российский МИД отметил, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении «черного списка» и включении в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, способствующих «разжиганию негативного отношения» к России. Все антироссийские действия Канберры получат «решительный отпор», отметили в ведомстве.