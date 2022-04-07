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МИД объявил персональные санкции против руководства Австралии и Новой Зеландии

Ведомости

МИД России опубликовал список персональных санкций в отношении руководства Австралии и Новой Зеландии. Материалы размещены на сайте внешнеполитического ведомства. Ограничительные меры в отношении представителей Австралии коснулись 228 человек, против руководства Новой Зеландии — 130 человек.

«Данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства, готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России», — говорится в публикации. Введение ограничительных мер против граждан Новой Зеландии российский МИД объяснил аналогичным образом.

В списки попали члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний, а также члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Всем им запрещен въезд на территорию России.

Кроме этого, в контексте ограничительных мер в отношении граждан Австралии российский МИД отметил, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении «черного списка» и включении в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, способствующих «разжиганию негативного отношения» к России. Все антироссийские действия Канберры получат «решительный отпор», отметили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных