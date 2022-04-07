МИД объявил персональные санкции против руководства Австралии и Новой Зеландии

Кроме этого, в контексте ограничительных мер в отношении граждан Австралии российский МИД отметил, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении «черного списка» и включении в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, способствующих «разжиганию негативного отношения» к России. Все антироссийские действия Канберры получат «решительный отпор», отметили в ведомстве.