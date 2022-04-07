Постпреды Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, послы Евросоюза во время встречи в четверг столкнулись с несогласием Польши с запретом на импорт российского угля. Страна предлагала перенести эмбарго на август текущего года. Кроме того, Польша выступила за снятие всех ограничений на поставку оружия Украине и против размывания запрета на заход в порты ЕС российских судов и работу российских грузовиков. Глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ранее сообщала, что некоторые страны Евросоюза выступали за введение ограничений в отношении импорта российской нефти, однако в новый пакет санкций данные ограничения не вошли.