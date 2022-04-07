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Постпреды Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России

Ведомости

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении делегации председательствующей в настоящее время в ЕС Франции.

Новый пакет содержит, в частности, полный запрет на импорт угля из России. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. 

«Санкции включают: замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из России угля, эмбарго на поставки оружия в Россию», — говорится в сообщении представительства Франции. 

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, послы Евросоюза во время встречи в четверг столкнулись с несогласием Польши с запретом на импорт российского угля. Страна предлагала перенести эмбарго на август текущего года.  Кроме того, Польша выступила за снятие всех ограничений на поставку оружия Украине и против размывания запрета на заход в порты ЕС российских судов и работу российских грузовиков. Глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ранее сообщала, что некоторые страны Евросоюза выступали за введение ограничений в отношении импорта российской нефти, однако в новый пакет санкций данные ограничения не вошли. 

Новые санкции были введены как ответ на события в украинской Буче. 3 апреля были опубликованы фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к этим преступлениям. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.

Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных