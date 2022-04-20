Минобороны отчиталось об уничтожении украинского Ми-8 российскими средствами ПВО
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Коровий Яр, два беспилотника сбиты над н. п. Изюм и Новобогдановка, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
За день высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были нанесены удары по 12 украинским военным объектам, в их числе — два пункта управления украинских войск в н. п. Гусаровкка и Андреевка, добавили в ведомстве.
«В результате ударов уничтожены более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», — указано в сообщении.
В Минобороны также рассказали, что с начала спецоперации российскими войсками уничтожены 140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 498 БПЛА, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.