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Минобороны отчиталось об уничтожении украинского Ми-8 российскими средствами ПВО

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Коровий Яр, два беспилотника сбиты над н. п. Изюм и Новобогдановка, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

За день высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были нанесены удары по 12 украинским военным объектам, в их числе — два пункта управления украинских войск в н. п. Гусаровкка и Андреевка, добавили в ведомстве.

«В результате ударов уничтожены более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», — указано в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что с начала спецоперации российскими войсками уничтожены 140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 498 БПЛА, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных