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Путин примет генсекретаря ООН 26 апреля в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 26 апреля, следует из заявления пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика, опубликованного на сайте организации.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», – сообщил ТАСС Песков.

На сайте ООН говорится, что визит Гуттериша в Москву запланирован на 26 апреля, он проведет рабочую встречу и обед с Лавровым, а также встречу с президентом Путиным.

19 апреля генсек направил письма в постоянные представительства Российской Федерации и Украины, сообщил Дюжаррик. В этих письмах Гутерриш попросил Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского – в Киеве. Дюжаррик уточнил, что Гуттериш хочет обсудить «неотложные шаги для установления мира на Украине».

В тот же день Гуттериш призвал стороны к четырехдневной гуманитарной паузе на страстной неделе – в период с 21 по 24 апреля – до пасхального воскресенья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных