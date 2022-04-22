Путин примет генсекретаря ООН 26 апреля в Москве

19 апреля генсек направил письма в постоянные представительства Российской Федерации и Украины, сообщил Дюжаррик. В этих письмах Гутерриш попросил Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского – в Киеве. Дюжаррик уточнил, что Гуттериш хочет обсудить «неотложные шаги для установления мира на Украине».