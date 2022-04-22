Путин примет генсекретаря ООН 26 апреля в Москве
Президент России Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 26 апреля, следует из заявления пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика, опубликованного на сайте организации.
Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», – сообщил ТАСС Песков.
На сайте ООН говорится, что визит Гуттериша в Москву запланирован на 26 апреля, он проведет рабочую встречу и обед с Лавровым, а также встречу с президентом Путиным.
19 апреля генсек направил письма в постоянные представительства Российской Федерации и Украины, сообщил Дюжаррик. В этих письмах Гутерриш попросил Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского – в Киеве. Дюжаррик уточнил, что Гуттериш хочет обсудить «неотложные шаги для установления мира на Украине».
В тот же день Гуттериш призвал стороны к четырехдневной гуманитарной паузе на страстной неделе – в период с 21 по 24 апреля – до пасхального воскресенья.