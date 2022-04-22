Газета
Политика

Российские войска взяли под контроль крупный арсенал ВСУ в Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы России в Харьковской области взяли под контроль арсенал украинской армии с большим количеством боеприпасов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения ВСУ бросили арсенал площадью несколько сот гектаров с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам, системам залпового огня и вооружения ПВО. На складах хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно ими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — указано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что в ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды советского и западного производства.

Из отчета министерства также следует, что за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины, включая два командных пункта. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС поражены 13 военных объектов.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных