Российские войска взяли под контроль крупный арсенал ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы России в Харьковской области взяли под контроль арсенал украинской армии с большим количеством боеприпасов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.
«Подразделения ВСУ бросили арсенал площадью несколько сот гектаров с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам, системам залпового огня и вооружения ПВО. На складах хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно ими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — указано в сообщении.
В российском оборонном ведомстве также добавили, что в ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды советского и западного производства.
Из отчета министерства также следует, что за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины, включая два командных пункта. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС поражены 13 военных объектов.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.