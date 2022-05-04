В Казахстане появятся три новые области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании в стране трех новых областей, говорится на сайте главы республики. Указ начнет действовать 8 июня 2022 г.
В Казахстане появятся:
- Область Абай с административным центром в городе Семее. Для этого из состава Восточно-Казахстанской области выделят районы Аксуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Урджарский, Кокпетинский, а также города Семея и Курчатов.
Также административный центр Алматинской области перенесут из Талдыкоргана в город Конаев.
В марте Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, а его родственникам — занимать высокопоставленные должности в стране. 29 апреля Токаев предложил провести в стране референдум по поправкам в Конституцию.