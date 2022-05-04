В Казахстане появятся три новые области

В марте Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, а его родственникам — занимать высокопоставленные должности в стране. 29 апреля Токаев предложил провести в стране референдум по поправкам в Конституцию.