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В Казахстане появятся три новые области

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании в стране трех новых областей, говорится на сайте главы республики. Указ начнет действовать 8 июня 2022 г.

В Казахстане появятся:

  • Область Абай с административным центром в городе Семее. Для этого из состава Восточно-Казахстанской области выделят районы Аксуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Урджарский, Кокпетинский, а также города Семея и Курчатов.

  • Область Жетису с административным центром в Талдыкоргане. Для этого из Алматинской области выделят районы Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Карательский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Сарканский, а также города Талдыкорган и Текели.

  • Область Улытау с центром в Жезказгане. Для этого из Карагандинской области выделят Жанааркинский и Улытауский районы и города Жезказган, Каражал и Сатпаев.

    • Также административный центр Алматинской области перенесут из Талдыкоргана в город Конаев.

    В марте Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, а его родственникам — занимать высокопоставленные должности в стране. 29 апреля Токаев предложил провести в стране референдум по поправкам в Конституцию.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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