Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине и День Победы

Беннет ранее высказывался о недопустимости использования Холокоста в политических целях. Таким образом он отреагировал на слова главы российского МИДа Сергея Лаврова. 1 мая дипломат заявил о президенте Украины Владимире Зеленском, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране». Также глава МИД считает, что «в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал министр.