Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине и День Победы
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины, а также значение Дня Победы для обеих стран, сообщает пресс-служба Кремля. Это седьмая беседа с момента начала спецоперации на территории Украины.
«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществлённой во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований», — говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что российская сторона по-прежнему готова обеспечивать безопасный выход гражданских лиц.
Путин и Беннет также обсудили значение грядущего Дня Победы для обеих стран, затронув в том числе тему Холокоста. Российский лидер напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.
В канцелярии Беннета, в свою очередь, сообщили, что Путин извинился за слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о евреях. «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения главы государства к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорится в сообщении.
Беннет ранее высказывался о недопустимости использования Холокоста в политических целях. Таким образом он отреагировал на слова главы российского МИДа Сергея Лаврова. 1 мая дипломат заявил о президенте Украины Владимире Зеленском, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране». Также глава МИД считает, что «в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал министр.
Последний телефонный разговор Путина и Беннета состоялся в конце марта. Тогда они обсудили ситуацию вокруг Украины и переговорный процесс между Москвой и Киевом. Помимо телефонных разговоров 5 марта стороны провели встречу в Кремле. В рамках встречи, как сообщала пресс-служба российского президента, обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса.