Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России

Министерство национальной обороны Польши ранее сообщило о начале военных учений с участием солдат НАТО и стран-партнеров. «В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 000 солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7000 польских солдат и 3000 единиц техники», — говорилось в сообщении министерства в Twitter. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти учения носят «циклический характер» и не связаны с международной обстановкой.