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Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России

Ведомости

Войска НАТО сконцентрированы у границ Белоруссии и России для возможного создания ударных группировок, сообщил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. Заявление Косыгина опубликовано в Telegram-канале пресс-службы белорусского минобороны.

«В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы НАТО, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении», — подчеркнул Косыгин.

По его словам, на территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы проводится масштабное мероприятие — многонациональные учения «Защитник Европы — 2022» (Defender Europe 2022 ). «По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — отметил он.

Министерство национальной обороны Польши ранее сообщило о начале военных учений с участием солдат НАТО и стран-партнеров. «В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 000 солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7000 польских солдат и 3000 единиц техники», — говорилось в сообщении министерства в Twitter. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти учения носят «циклический характер» и не связаны с международной обстановкой.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных