Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России
Войска НАТО сконцентрированы у границ Белоруссии и России для возможного создания ударных группировок, сообщил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. Заявление Косыгина опубликовано в Telegram-канале пресс-службы белорусского минобороны.
«В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы НАТО, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении», — подчеркнул Косыгин.
По его словам, на территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы проводится масштабное мероприятие — многонациональные учения «Защитник Европы — 2022» (Defender Europe 2022 ). «По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — отметил он.
Министерство национальной обороны Польши ранее сообщило о начале военных учений с участием солдат НАТО и стран-партнеров. «В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 000 солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7000 польских солдат и 3000 единиц техники», — говорилось в сообщении министерства в Twitter. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти учения носят «циклический характер» и не связаны с международной обстановкой.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии».