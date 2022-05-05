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Минобороны сообщило об уничтожении 45 военных объектов Украины

Ведомости

Российские воздушно-космические войска уничтожили 45 военных объектов на территории Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг на вечернем брифинге.

«Оперативно — тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины», — сообщил Конашенков, уточнив, что среди этих объектов были два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки (ЛНР). 

По его словам, российские военные также уничтожили шесть пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных