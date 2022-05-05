Минобороны сообщило об уничтожении 45 военных объектов Украины
Российские воздушно-космические войска уничтожили 45 военных объектов на территории Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг на вечернем брифинге.
«Оперативно — тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины», — сообщил Конашенков, уточнив, что среди этих объектов были два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки (ЛНР).
По его словам, российские военные также уничтожили шесть пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.