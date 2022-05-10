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Парламент Литвы назвал Россию «террористическим государством»

Ведомости

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», передает издание Delfi. 

Сейм единогласно проголосовал за соответствующую резолюцию – 128 голосов. Литовские депутаты призвали «привлечь к ответственности всех виновных в нынешнем кризисе». По их мнению, международное сообщество «должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования военной операции российских войск». У трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест. Неприкосновенность лидеров государств, правительств и других должностных лиц нужно снять, отмечается в резолюции.

В начале апреля Литва заявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с России — посол РФ в Вильнюсе должен будет покинуть Литву, а посол Литвы в РФ будет отозван из Москвы. Затем о понижении уровня дипломатических отношений с Россией заявила Латвия. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал решение Вильнюса «недальновидным».

Латвия и Литва также объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту. 18 марта, после начала военной операции российских войск на Украине, Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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