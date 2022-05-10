Парламент Литвы назвал Россию «террористическим государством»
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», передает издание Delfi.
Сейм единогласно проголосовал за соответствующую резолюцию – 128 голосов. Литовские депутаты призвали «привлечь к ответственности всех виновных в нынешнем кризисе». По их мнению, международное сообщество «должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования военной операции российских войск». У трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест. Неприкосновенность лидеров государств, правительств и других должностных лиц нужно снять, отмечается в резолюции.
В начале апреля Литва заявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с России — посол РФ в Вильнюсе должен будет покинуть Литву, а посол Литвы в РФ будет отозван из Москвы. Затем о понижении уровня дипломатических отношений с Россией заявила Латвия. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал решение Вильнюса «недальновидным».
Латвия и Литва также объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту. 18 марта, после начала военной операции российских войск на Украине, Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14.