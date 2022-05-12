На Украине конфискуют активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 мая принял решение о принудительном изъятии активов российских Сбербанка и ВЭБ.РФ, дочерние предприятия которых на украинской территории находятся под санкциями с 2017 г. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО. Документы опубликованы на сайте Верховной рады.
В частности, будут изъяты такие права собственности России и ее резидентов, как 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих госкорпорации «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку.
Также изымаются и другие финансовые активы «дочек» этих российских банков, за исключением 3 млрд гривен МР банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.
В пресс-службе ВЭБ сообщили, что Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства. «Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях», — сказано в сообщении.
Украина с 23 марта 2017 г. ввела санкции против пяти работавших на тот момент на Украине структур российских госбанков: украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа – «Сбербанк», Проминвестбанк, «ВТБ банк» и «БМ-2018». С тех пор был введен и трижды продлевался запрет на вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.
Накануне правительство Украины приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.