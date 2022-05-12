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На Украине конфискуют активы Сбербанка и ВЭБ.РФ

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 мая принял решение о принудительном изъятии активов российских Сбербанка и ВЭБ.РФ, дочерние предприятия которых на украинской территории находятся под санкциями с 2017 г. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО. Документы опубликованы на сайте Верховной рады.

В частности, будут изъяты такие права собственности России и ее резидентов, как 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих госкорпорации «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку.

Также изымаются и другие финансовые активы «дочек» этих российских банков, за исключением 3 млрд гривен МР банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

В пресс-службе ВЭБ сообщили, что Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства. «Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях», — сказано в сообщении.

Украина с 23 марта 2017 г. ввела санкции против пяти работавших на тот момент на Украине структур российских госбанков: украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа – «Сбербанк», Проминвестбанк, «ВТБ банк» и «БМ-2018». С тех пор был введен и трижды продлевался запрет на вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Накануне правительство Украины приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее по теме: Кабмин Украины утвердил национализацию российского имущества в стране
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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