На Украине конфискуют активы Сбербанка и ВЭБ.РФ

Украина с 23 марта 2017 г. ввела санкции против пяти работавших на тот момент на Украине структур российских госбанков: украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа – «Сбербанк», Проминвестбанк, «ВТБ банк» и «БМ-2018». С тех пор был введен и трижды продлевался запрет на вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.