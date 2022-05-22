Министры торговли стран АТЭС не согласовали итоговое заявление форума

По словам одного из участников встречи в Бангкоке, большинство делегаций стран АТЭС, в числе которых были Таиланд и Россия, «до последнего пытались согласовать текст финального заявления». Он сообщил, что министры согласовали 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Совместное заявление министров не приняли «на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС», отметил участник форума.