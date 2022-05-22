Министры торговли стран АТЭС не согласовали итоговое заявление форума
По итогам встречи в Бангкоке министры торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать финальное заявление, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации.
«Российская делегация подтвердила, что финальное заявление министров экономик АТЭС не было принято, вместе с тем отметив, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — сказал он.
По словам одного из участников встречи в Бангкоке, большинство делегаций стран АТЭС, в числе которых были Таиланд и Россия, «до последнего пытались согласовать текст финального заявления». Он сообщил, что министры согласовали 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Совместное заявление министров не приняли «на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС», отметил участник форума.
«США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», — сказал собеседник журналистов.
Накануне во время открытия двухдневной конференции в Бангкоке представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова, сообщил портал Kyodo. Позднее в этот же день делегация России ушла с саммита во время выступления представителя США.
В состав АТЭС входят 19 стран и две китайские территории — Гонконг и Тайвань. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Участниками АТЭС являются КНР, Мексика и Папуа — Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу.