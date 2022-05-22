В МИДе заявили о превращении Арктики в «интернациональный театр военных действий»

«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — сказал Корчунов.