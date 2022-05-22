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В МИДе заявили о превращении Арктики в «интернациональный театр военных действий»

Ведомости

Арктический регион становится интернациональным театром военных действий, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО вряд ли будет поддерживать мир и стабильность в высоких широтах, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — сказал Корчунов.

По его словам, традиционная политика Финляндии и Швеции неприсоединения к военным союзам долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. 

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«Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», — считает Корчунов.

Россия видит риски непреднамеренных инцидентов с силами НАТО в Арктике, поскольку государства альянса вовлекаются в военную активность НАТО в северных широтах, заявил в апреле Корчунов. Дипломат тогда напомнил о приостановке участия в рамках Арктического совета США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии в начале марта и предостерег Запад от попыток создания альтернативных Арктическому совету структур сотрудничества.

Такие форматы, по его мнению, «приведут лишь к созданию разделительных линий и усилят центробежные тенденции, от чего пострадают коллективные начала, которыми мы традиционно руководствовались при выработке решений в Арктическом регионе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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