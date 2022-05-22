В МИДе заявили о превращении Арктики в «интернациональный театр военных действий»
Арктический регион становится интернациональным театром военных действий, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО вряд ли будет поддерживать мир и стабильность в высоких широтах, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — сказал Корчунов.
По его словам, традиционная политика Финляндии и Швеции неприсоединения к военным союзам долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах.
«Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», — считает Корчунов.
Россия видит риски непреднамеренных инцидентов с силами НАТО в Арктике, поскольку государства альянса вовлекаются в военную активность НАТО в северных широтах, заявил в апреле Корчунов. Дипломат тогда напомнил о приостановке участия в рамках Арктического совета США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии в начале марта и предостерег Запад от попыток создания альтернативных Арктическому совету структур сотрудничества.
Такие форматы, по его мнению, «приведут лишь к созданию разделительных линий и усилят центробежные тенденции, от чего пострадают коллективные начала, которыми мы традиционно руководствовались при выработке решений в Арктическом регионе».