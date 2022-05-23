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Штраф Польше от ЕC по решению суда из-за палаты судей достиг 160 млн евро

Ведомости

Присужденный в октябре 2021 г. штраф Польше, наложенный на страну за невыполнение требования о прекращении работы дисциплинарной палаты судей, вырос до 160 млн евро, завил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Штраф с 21 октября увеличивался на 1 млн евро в день.

«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 млн евро, больше 100 млн евро были удержаны», — сказал Рейндерс в эфире бельгийского телеканала RTL.

Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. 27 октября прошлого года суд ЕС постановил, что Польша должна выплачивать в пользу Еврокомиссии ежедневный штраф в 1 млн евро из-за отказа приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда.

Европейская комиссия потребовала упразднить орган, усомнившись в том, что он полностью независим от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей. В июле Европейский суд опубликовал промежуточное решение, потребовав от Польши прекратить работу палаты до объявления окончательного вердикта. Конституционный суд Польши отказался его выполнять, сославшись на верховенство национального законодательства над европейским, однако 19 октября Польша все же согласилась ликвидировать палату.

Дисциплинарная палата была создана в 2018 г. правящей консервативной польской партией «Право и справедливость» и состоит исключительно из судей, отобранных Национальным судебным советом, членов которого назначает местный парламент. Она уполномочена проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата может отрешать от должности даже членов Верховного суда.

Ранее по теме: В ЕС обязали Польшу платить по 1 млн евро в день за невыполнение требований суда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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