Штраф Польше от ЕC по решению суда из-за палаты судей достиг 160 млн евро

«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 млн евро, больше 100 млн евро были удержаны», — сказал Рейндерс в эфире бельгийского телеканала RTL.