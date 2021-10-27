В ЕС обязали Польшу платить по €1 млн в день за невыполнение требований суда
Европейский суд в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать ежедневный штраф в размере 1 млн евро за невыполнение принятого ранее судебного решения распустить дисциплинарную палату Верховного суда страны.
«Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере 1 млн евро», — говорится в пресс-релизе суда.
Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета в ответ назвал решение «узурпацией и шантажом». «Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер. Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства», — сказал он.
Дисциплинарная палата была создана в 2018 г. правящей консервативной польской партией «Право и справедливость» и состоит исключительно из судей, отобранных Национальным судебным советом, членов которого назначает местный парламент. Она уполномочена проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата может отрешать от должности даже членов Верховного суда.
Европейская комиссия потребовала упразднить орган, усомнившись в том, что он полностью независим от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей. В июле Европейский суд опубликовал промежуточное решение, потребовав от Польши прекратить работу палаты до объявления окончательного вердикта. Конституционный суд Польши отказался его выполнять, сославшись на верховенство национального законодательства над европейским, однако 19 октября Польша все же согласилась ликвидировать палату.
Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. Тогда в Польше были приняты законы, которые позволили президенту страны досрочно отправлять на пенсию членов Верховного суда и снизили пенсионный возраст прокуроров и судей-мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. Польские власти объясняли принятие законов борьбой с коррупцией и модернизацией судебной системы, однако в Брюсселе их раскритиковали как нарушающие принципы ЕС. Позднее положения о пенсионном возрасте судей отменили.