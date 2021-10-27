В ЕС обязали Польшу платить по €1 млн в день за невыполнение требований суда

Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. Тогда в Польше были приняты законы, которые позволили президенту страны досрочно отправлять на пенсию членов Верховного суда и снизили пенсионный возраст прокуроров и судей-мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. Польские власти объясняли принятие законов борьбой с коррупцией и модернизацией судебной системы, однако в Брюсселе их раскритиковали как нарушающие принципы ЕС. Позднее положения о пенсионном возрасте судей отменили.