Евросоюз подал в суд на Польшу

Евросоюз подал в суд на ПольшуЦель – оштрафовать страну за несоответствие судебной системы принятым в ЕС стандартам
Европейские власти намерены ежедневно штрафовать Польшу до тех пор, пока Варшава не восстановит независимость судебной системы. Соответствующее заявление 7 сентября опубликовала Еврокомиссия (ЕК), уже подавшая соответствующий иск в Европейский суд юстиции. Согласно заявлению ЕК, от властей Польши требуют исполнения решения Европейского суда юстиции, касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда. Помимо этого Брюссель хочет, чтобы действие польских законов, подрывающих независимость судов в стране, было приостановлено. Размер ежедневного штрафа должен определить суд.
Дисциплинарная палата Верховного суда Польши была создана в 2018 г. Ее цель – проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата может отрешать от должности даже членов Верховного суда. В ЕК считают, что эта палата, членов которой назначает президент, может использоваться для политического давления на Верховный суд. 20 июля 2021 г. суд ЕС постановил, что польская дисциплинарная палата должна прекратить свою работу до 16 августа. Варшава обязалась этот орган распустить, однако реальных шагов навстречу решению ЕС не сделала.