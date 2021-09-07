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Евросоюз подал в суд на Польшу

Цель – оштрафовать страну за несоответствие судебной системы принятым в ЕС стандартам
Глеб Мишутин
Kacper Pempel / Reuters

Европейские власти намерены ежедневно штрафовать Польшу до тех пор, пока Варшава не восстановит независимость судебной системы. Соответствующее заявление 7 сентября опубликовала Еврокомиссия (ЕК), уже подавшая соответствующий иск в Европейский суд юстиции. Согласно заявлению ЕК, от властей Польши требуют исполнения решения Европейского суда юстиции, касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда. Помимо этого Брюссель хочет, чтобы действие польских законов, подрывающих независимость судов в стране, было приостановлено. Размер ежедневного штрафа должен определить суд.

Дисциплинарная палата Верховного суда Польши была создана в 2018 г. Ее цель – проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата может отрешать от должности даже членов Верховного суда. В ЕК считают, что эта палата, членов которой назначает президент, может использоваться для политического давления на Верховный суд. 20 июля 2021 г. суд ЕС постановил, что польская дисциплинарная палата должна прекратить свою работу до 16 августа. Варшава обязалась этот орган распустить, однако реальных шагов навстречу решению ЕС не сделала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных