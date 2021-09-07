Евросоюз подал в суд на Польшу

Дисциплинарная палата Верховного суда Польши была создана в 2018 г. Ее цель – проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата может отрешать от должности даже членов Верховного суда. В ЕК считают, что эта палата, членов которой назначает президент, может использоваться для политического давления на Верховный суд. 20 июля 2021 г. суд ЕС постановил, что польская дисциплинарная палата должна прекратить свою работу до 16 августа. Варшава обязалась этот орган распустить, однако реальных шагов навстречу решению ЕС не сделала.