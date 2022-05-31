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Политика

Эмбарго на российский газ не войдет в шестой пакет санкций

Ведомости

Эмбарго на поставки российского газа не будет обсуждаться в рамках седьмого пакета санкций ЕС, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер по прибытии на саммит ЕС.

«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня — эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и (канцлер Германии. — "Ведомости") Олаф Шольц <…> С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета», — заявил Нехаммер (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что в вопросе безопасности энергоснабжения дела с газом обстоят по-другому, нежели с нефтью, которую гораздо легче заменить при отказе от поставок из России.

Накануне лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций. В него вошло эмбарго на поставки российской нефти, отключение Сбербанка от международной банковской системы SWIFT, запрет трех российских государственных СМИ и санкции в отношении людей, ответственных за «военные преступления на Украине», рассказал глава Совета ЕС Шарль Мишель.

С 1 апреля Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела оплату в рубли. После этого несколько компаний отказались закупать российский газ на новых условиях. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, Датская компания Ørsted накануне заявила, что не будет оплачивать газ в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных