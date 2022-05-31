Эмбарго на российский газ не войдет в шестой пакет санкций

«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня — эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и (канцлер Германии. — "Ведомости") Олаф Шольц <…> С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета», — заявил Нехаммер (цитата по «РИА Новости»).