Явлинский ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Высоцкого
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал появившуюся информацию о его отъезде из России строчками из песни Владимира Высоцкого.
«Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!», — написал Явлинский в своем Telegram-канале.
Ранее источник агентства «РИА Новости» сообщил, что Явлинский покинул Россию. Накануне вечером он улетел в Лондон с пересадкой через Дубай. После этого руководитель пресс-службы политика Игорь Яковлев пояснил, что Явлинский уехал в отпуск в Лондон, вернется через две недели.