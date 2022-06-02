Явлинский ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Высоцкого

Ранее источник агентства «РИА Новости» сообщил, что Явлинский покинул Россию. Накануне вечером он улетел в Лондон с пересадкой через Дубай. После этого руководитель пресс-службы политика Игорь Яковлев пояснил, что Явлинский уехал в отпуск в Лондон, вернется через две недели.