Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома»
Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Белоруссии, в том числе против «Газпрома», следует из заявления главы новозеландского МИДа Нанаи Махуты.
По ее словам, предприятия, попавшие под ограничения, имеют стратегическое значение для России, поскольку они «обеспечивают российские войска сырьем, инфраструктурой, коммуникациями, транспортом, оружием и финансированием». По словам Махуты, новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями.
Закон о санкциях в отношении России, единогласно принятый парламентом Новой Зеландии в марте, предусматривает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и запрет на въезд судов или самолетов в страну, уточняется в сообщении МИДа.
В мае правительство Новой Зеландии внесло в санкционный список пятерых россиян и три российские организации. Тогда под ограничения попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного управления Генштаба — замначальника Генштаба России Игорь Костюков, главный редактор «Красной звезды» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также Новая Зеландия ввела санкции в отношении Главного центра спецсвязи, Главного центра специальных технологий и Агентства интернет-исследований.
Помимо этого были введены санкции в отношении шести оборонных предприятий и 170 членов Совета Федерации России. Также правительство страны усилило санкции в отношении более 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну.