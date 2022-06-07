Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома»

По ее словам, предприятия, попавшие под ограничения, имеют стратегическое значение для России, поскольку они «обеспечивают российские войска сырьем, инфраструктурой, коммуникациями, транспортом, оружием и финансированием». По словам Махуты, новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями.