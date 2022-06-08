Bloomberg: россияне подали около 20 апелляций в ЕС с целью оспорить санкции

10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным. В конце мая он оспорил это решение, подав иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции.