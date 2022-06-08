Bloomberg: россияне подали около 20 апелляций в ЕС с целью оспорить санкции
Около 20 апелляций подано в суды Евросоюза оказавшимися под санкциями российскими бизнесменами и членами их семей с начала введения ограничительных мер из-за спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg.
Среди них, в частности, бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, который подал апелляцию 1 июня. Адвокаты бизнесмена указали в заявлении, что «нет никаких фактических или юридических оснований» для решения ЕС ввести санкции против их клиента, «и надеются, что оно будет отменено судом».
«Подавляющее большинство дел будет иметь очень ограниченные шансы на успех», — отметил юрист Карстен Затшлер, специализирующийся на праве ЕС. Также решения властей пытаются оспорить предприниматели Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.
10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным. В конце мая он оспорил это решение, подав иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции.
До него аналогичное решение приняли Петр Авен и Михаил Фридман. Как сообщил представитель суда ЕС в Люксенбурге, иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. ЕС ввел санкции в отношении Авена и Фридмана 28 февраля. 1 марта стало известно, что они выйдут из совета директоров Альфа-банка.