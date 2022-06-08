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Bloomberg: россияне подали около 20 апелляций в ЕС с целью оспорить санкции

Ведомости

Около 20 апелляций подано в суды Евросоюза оказавшимися под санкциями российскими бизнесменами и членами их семей с начала введения ограничительных мер из-за спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg.

Среди них, в частности, бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, который подал апелляцию 1 июня. Адвокаты бизнесмена указали в заявлении, что «нет никаких фактических или юридических оснований» для решения ЕС ввести санкции против их клиента, «и надеются, что оно будет отменено судом». 

«Подавляющее большинство дел будет иметь очень ограниченные шансы на успех», — отметил юрист Карстен Затшлер, специализирующийся на праве ЕС. Также решения властей пытаются оспорить предприниматели Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.

10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным. В конце мая он оспорил это решение, подав иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции.

До него аналогичное решение приняли Петр Авен и Михаил Фридман. Как сообщил представитель суда ЕС в Люксенбурге, иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. ЕС ввел санкции в отношении Авена и Фридмана 28 февраля. 1 марта стало известно, что они выйдут из совета директоров Альфа-банка.

Ранее по теме: Экс-глава «Сибура» Конов подал иск в суд ЕС из-за санкций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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