NYT: Украина скрывает от США данные о потерях из страха потерять поставки оружия

В то же время в середине мая The Washington Post со ссылкой на анонимных американских и украинских чиновников узнала, что администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать усиления напряженности между США и Россией. По данным газеты, документ запрещает передавать Киеву информацию, которая помогла бы быть использована против российских должностных лиц и объектов на территории РФ.