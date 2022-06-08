NYT: Украина скрывает от США данные о потерях из страха потерять поставки оружия
Украина не делится с США всеми сведениями о боевых действиях из-за опасений, что некоторая информация может быть истолкована не в пользу Киева и приведет к замедлению поставок вооружений. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в среде американских чиновников.
По данным собеседников газеты, Киев хочет поддерживать образ силы и потому не готов предоставлять всю информацию о положении на фронтах. Поэтому разведка США в итоге, говорят собеседники издания, знает больше о планах России, нежели о стратегии и действиях Украины. В частности, Вашингтон плохо осведомлен об украинских потерях как в людях, так и в технике.
В то же время в середине мая The Washington Post со ссылкой на анонимных американских и украинских чиновников узнала, что администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать усиления напряженности между США и Россией. По данным газеты, документ запрещает передавать Киеву информацию, которая помогла бы быть использована против российских должностных лиц и объектов на территории РФ.
До этого, в апреле, CNN, The New York Times и ряд других американских медиа сообщили со ссылкой на источники, что США предоставили Украине точные разведданные о местоположении флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг эту информацию.
Телеканал NBC сообщил со ссылкой на источник, что президент США Джо Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином потребовал пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной. По словам президента, разглашение информации о работе спецслужб «отвлекает от нашей общей цели».