Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.
В соответствии с указом Пушилин поручил освободить Ананченко от должности председателя правительства ДНР, объявить об отставке кабмина и поручить правительству исполнять свои обязанности до избрания нового. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 г. Ранее сегодня Пушилин поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя. «Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность председателя правительства сегодня мною внесена в Народный cовет Донецкой народной республики», — написал Пушилин в своем Telegram-канале, не уточнив, о ком идет речь.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия признала независимость республик в феврале 2022 г. перед началом спецоперации.