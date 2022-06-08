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Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Ведомости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики. 

В соответствии с указом Пушилин поручил освободить Ананченко от должности председателя правительства ДНР, объявить об отставке кабмина и поручить правительству исполнять свои обязанности до избрания нового. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 г. Ранее сегодня Пушилин поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя. «Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность председателя правительства сегодня мною внесена в Народный cовет Донецкой народной республики», — написал Пушилин в своем Telegram-канале, не уточнив, о ком идет речь.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия признала независимость республик в феврале 2022 г. перед началом спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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