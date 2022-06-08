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Президент Ирана заявил о готовности содействовать урегулированию ситуации на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским лидером Эбрахимом Раиси, который предложил использовать свои возможности для дипломатического решения конфликта вокруг Украины, сообщает пресс-служба иранского президента.

«Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь [найти] решение военного противостояния дипломатическим путем», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, отметили, что лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили приверженность продолжению работы в рамках астанинского формата, а также отметили необходимость продолжения дипломатических усилий по иранской ядерной сделке (СВПД).

3 июня аналогичные темы обсудили глава российского МИДа Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Аблоллахиян. «Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В конце мая Абдоллахиян предложил провести переговоры России и Украины на территории Ирана. По его словам, причиной конфликта на Украине «являются провокационные действия США и НАТО, которые спровоцировали Кремль, пытаясь расширить свое военное присутствие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных