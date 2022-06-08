Президент Ирана заявил о готовности содействовать урегулированию ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским лидером Эбрахимом Раиси, который предложил использовать свои возможности для дипломатического решения конфликта вокруг Украины, сообщает пресс-служба иранского президента.
«Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь [найти] решение военного противостояния дипломатическим путем», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе Кремля, в свою очередь, отметили, что лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили приверженность продолжению работы в рамках астанинского формата, а также отметили необходимость продолжения дипломатических усилий по иранской ядерной сделке (СВПД).
3 июня аналогичные темы обсудили глава российского МИДа Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Аблоллахиян. «Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В конце мая Абдоллахиян предложил провести переговоры России и Украины на территории Ирана. По его словам, причиной конфликта на Украине «являются провокационные действия США и НАТО, которые спровоцировали Кремль, пытаясь расширить свое военное присутствие».