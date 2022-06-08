Президент Ирана заявил о готовности содействовать урегулированию ситуации на Украине

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, отметили, что лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили приверженность продолжению работы в рамках астанинского формата, а также отметили необходимость продолжения дипломатических усилий по иранской ядерной сделке (СВПД).