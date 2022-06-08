Минобороны заявило о подготовке провокации с отравляющими веществами в Сумах

По его словам, этот инцидент будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и использован для последующего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения. Мизинцев обратил внимание мировой общественности на то, что российская сторона не применяют химическое оружие — все его запасы в уничтожены в соответствии с заключенными договорами.