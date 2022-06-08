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Минобороны заявило о подготовке провокации с отравляющими веществами в Сумах

Ведомости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят провокацию с химическими веществами в украинском городе Сумы, в которой они планируют обвинить Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По замыслу «киевских сценаристов» по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими ВС, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — пояснил Мизинцев.

По его словам, этот инцидент будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и использован для последующего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения. Мизинцев обратил внимание мировой общественности на то, что российская сторона не применяют химическое оружие — все его запасы в уничтожены в соответствии с заключенными договорами.

В начале июня постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона уведомила организацию о возможных химических провокациях ВСУ. Он также отметил, что техсекретариат ОЗХО уже изучает полученные от России сведения и готовит соответствующую реакцию. Российская сторона прилагает все возможные усилия для своевременного информирования всех государств — участников организации о подобных инцидентах, заключил он.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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