Минобороны заявило о подготовке провокации с отравляющими веществами в Сумах
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят провокацию с химическими веществами в украинском городе Сумы, в которой они планируют обвинить Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По замыслу «киевских сценаристов» по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими ВС, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — пояснил Мизинцев.
По его словам, этот инцидент будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и использован для последующего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения. Мизинцев обратил внимание мировой общественности на то, что российская сторона не применяют химическое оружие — все его запасы в уничтожены в соответствии с заключенными договорами.
В начале июня постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона уведомила организацию о возможных химических провокациях ВСУ. Он также отметил, что техсекретариат ОЗХО уже изучает полученные от России сведения и готовит соответствующую реакцию. Российская сторона прилагает все возможные усилия для своевременного информирования всех государств — участников организации о подобных инцидентах, заключил он.