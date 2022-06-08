Минобороны сообщило о «значительных потерях» ВСУ в Донбассе

«Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.