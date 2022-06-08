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Минобороны сообщило о «значительных потерях» ВСУ в Донбассе

Ведомости

Группировка украинских сил в Донбассе потеряла значительное количество живой силы, вооружения и военной техники, сообщило Минобороны России. 

«Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

За сутки российские войска уничтожили батарею реактивных систем залпового огня «Ураган», 8 складов с вооружением и боеприпасами, хранилище топлива для техники ВСУ, сбиты 2 самолета МиГ-29, вертолет Ми-8 ВСУ и 11 беспилотников. 

6 июня Минобороны сообщило, что войска завершают освобождение Святогорска в ДНР и территории вокруг города. По словам местных жителей, украинские военные приезжали на территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника езе 2 июня, чтобы обследовать местность для размещения артиллерийских позиций ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных