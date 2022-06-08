Минобороны сообщило о «значительных потерях» ВСУ в Донбассе
Группировка украинских сил в Донбассе потеряла значительное количество живой силы, вооружения и военной техники, сообщило Минобороны России.
«Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.
За сутки российские войска уничтожили батарею реактивных систем залпового огня «Ураган», 8 складов с вооружением и боеприпасами, хранилище топлива для техники ВСУ, сбиты 2 самолета МиГ-29, вертолет Ми-8 ВСУ и 11 беспилотников.
6 июня Минобороны сообщило, что войска завершают освобождение Святогорска в ДНР и территории вокруг города. По словам местных жителей, украинские военные приезжали на территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника езе 2 июня, чтобы обследовать местность для размещения артиллерийских позиций ВСУ.