Минобороны сообщило о скором взятии Святогорска в ДНР

Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил об установлении контроля над 229 населенными пунктами. «По состоянию на 6 июня 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», - сказано в сообщении в Telegram-канале.