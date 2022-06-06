Минобороны сообщило о скором взятии Святогорска в ДНР
Российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и территории вокруг него, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — отметил Конашенков. По его словам, остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.
Российские военные не открывали огонь по пытавшимся преодолеть реку вплавь украинским военнослужащим, настаивает он, уточняя, что это удалось до 80 военным. «Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни», — заключил Конашенков.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил об установлении контроля над 229 населенными пунктами. «По состоянию на 6 июня 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», - сказано в сообщении в Telegram-канале.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.