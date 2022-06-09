Школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты

Сейчас выпускники из ДНР и ЛНР, которые хотят поступить в российские вузы, имеют возможность выбрать между традиционной формой сдачей экзаменов и ЕГЭ, если это позволяет пункт проведения экзаменов, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. В Минпросвещения также отметили, что те школьники, которые приехали в Россию из Донбасса для продолжения обучения, смогут получить аттестаты по итогам текущей успеваемости.