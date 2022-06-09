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Школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты

Ведомости

В новом учебном году школы Донбасса будут использовать российские образовательные стандарты, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет «Интерфакс». Он также добавил, что школы ДНР и ЛНР будут обеспечены российскими учебниками.

Ранее кабмин подписал постановление, согласно которому дипломы выпускников вузов ДНР будут признаваться на территории России и наоборот. Эта мера позволит облегчить жизнь студентов, преподавателей и иных обладателей ученых степеней.

Сейчас выпускники из ДНР и ЛНР, которые хотят поступить в российские вузы, имеют возможность выбрать между традиционной формой сдачей экзаменов и ЕГЭ, если это позволяет пункт проведения экзаменов, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. В Минпросвещения также отметили, что те школьники, которые приехали в Россию из Донбасса для продолжения обучения, смогут получить аттестаты по итогам текущей успеваемости.

После начала спецоперации образовательные учреждения Ростовской области приняли более 3000 учащихся из ДНР и ЛНР. Всего границу с Россией с начала февраля пересекли более 1,3 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных