Школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты
В новом учебном году школы Донбасса будут использовать российские образовательные стандарты, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет «Интерфакс». Он также добавил, что школы ДНР и ЛНР будут обеспечены российскими учебниками.
Ранее кабмин подписал постановление, согласно которому дипломы выпускников вузов ДНР будут признаваться на территории России и наоборот. Эта мера позволит облегчить жизнь студентов, преподавателей и иных обладателей ученых степеней.
Сейчас выпускники из ДНР и ЛНР, которые хотят поступить в российские вузы, имеют возможность выбрать между традиционной формой сдачей экзаменов и ЕГЭ, если это позволяет пункт проведения экзаменов, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. В Минпросвещения также отметили, что те школьники, которые приехали в Россию из Донбасса для продолжения обучения, смогут получить аттестаты по итогам текущей успеваемости.
После начала спецоперации образовательные учреждения Ростовской области приняли более 3000 учащихся из ДНР и ЛНР. Всего границу с Россией с начала февраля пересекли более 1,3 млн человек.