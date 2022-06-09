Региональных единороссов научат работать «в условиях информационной войны»

Программа будет включать как теоретическую часть, так и практическую, сообщается на сайте партии: слушателям объяснят, «как меняется общественное сознание в условиях проведения спецоперации». Региональный актив должен научиться «отделять правду от лжи – и главное, уметь донести нашу [партийную] позицию до людей», сказала замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. В ходе обучения будут отработаны «сложные и провокационные вопросы», добавила она.