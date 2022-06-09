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Политика

Региональных единороссов научат работать «в условиях информационной войны»

Ведомости

«Единая Россия» в рамках специального курса Высшей партийной школы (ВПШ) обучит актив партии работе в условиях информационной войны. Об этом говорится на сайте партии.

Курс пройдут около 5000 человек: депутаты из субъектов Федерации, сотрудники региональных и местных отделений партии, молодежные активисты и т.д. Обучение продлится до середины сентября 2022 г.

Программа будет включать как теоретическую часть, так и практическую, сообщается на сайте партии: слушателям объяснят, «как меняется общественное сознание в условиях проведения спецоперации». Региональный актив должен научиться «отделять правду от лжи – и главное, уметь донести нашу [партийную] позицию до людей», сказала замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. В ходе обучения будут отработаны «сложные и провокационные вопросы», добавила она.

Среди лекторов будут политтехнологи, эксперты и депутаты Госдумы, побывавшие на Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных