Региональных единороссов научат работать «в условиях информационной войны»
«Единая Россия» в рамках специального курса Высшей партийной школы (ВПШ) обучит актив партии работе в условиях информационной войны. Об этом говорится на сайте партии.
Курс пройдут около 5000 человек: депутаты из субъектов Федерации, сотрудники региональных и местных отделений партии, молодежные активисты и т.д. Обучение продлится до середины сентября 2022 г.
Программа будет включать как теоретическую часть, так и практическую, сообщается на сайте партии: слушателям объяснят, «как меняется общественное сознание в условиях проведения спецоперации». Региональный актив должен научиться «отделять правду от лжи – и главное, уметь донести нашу [партийную] позицию до людей», сказала замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. В ходе обучения будут отработаны «сложные и провокационные вопросы», добавила она.
Среди лекторов будут политтехнологи, эксперты и депутаты Госдумы, побывавшие на Донбассе.