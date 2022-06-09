Глава Еврокомиссии призвала разработать «план Маршалла» для восстановления Украины

По словам политика, ЕС в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы. «Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые помимо прочего откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом», — подчеркнула глава ЕК. Кроме того, она указала, что «план Маршалла» должен основываться на принципах «экологической устойчивости».