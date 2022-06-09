Глава Еврокомиссии призвала разработать «план Маршалла» для восстановления Украины
Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный «плану Маршалла», который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Планом Маршалла» называют программу помощи Европе, выдвинутую в 1947 г. американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.
По ее словам, восстановление Украины — это моральный долг Европы. «Я говорила об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины», — отметила фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).
По словам политика, ЕС в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы. «Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые помимо прочего откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом», — подчеркнула глава ЕК. Кроме того, она указала, что «план Маршалла» должен основываться на принципах «экологической устойчивости».
В мае президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде заявил, что для восстановления Украины потребуется масштабная программа, над которой нужно начинать работать уже сейчас. «Речь идет об инфраструктуре, электроснабжении, школах, дорогах и мостах», — отмечал он. По его словам, «частный сектор играет важную роль» в этом вопросе.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, в свою очередь, заявила, что королевство примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники. Она также указала на необходимость создания аналога «плана Маршалла».