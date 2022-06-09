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Глава Еврокомиссии призвала разработать «план Маршалла» для восстановления Украины

Ведомости

Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный «плану Маршалла», который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Планом Маршалла» называют программу помощи Европе, выдвинутую в 1947 г. американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

По ее словам, восстановление Украины — это моральный долг Европы. «Я говорила об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины», — отметила фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). 

По словам политика, ЕС в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы. «Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые помимо прочего откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом», — подчеркнула глава ЕК. Кроме того, она указала, что «план Маршалла» должен основываться на принципах «экологической устойчивости».

В мае президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде заявил, что для восстановления Украины потребуется масштабная программа, над которой нужно начинать работать уже сейчас. «Речь идет об инфраструктуре, электроснабжении, школах, дорогах и мостах», — отмечал он. По его словам, «частный сектор играет важную роль» в этом вопросе.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, в свою очередь, заявила, что королевство примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники. Она также указала на необходимость создания аналога «плана Маршалла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных