Володин заявил о готовности законопроекта о запрете вывесок на иностранных языках
Законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках уже подготовлен, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал политик.
В конце апреля глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования англицизмов в рекламе и вывесках. По ее словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском. Она указала на то, что россиян должен окружать родной язык и алфавит.
6 июня депутаты от фракции ЛДПР сообщили, что намерены доработать и внести в Госдуму законопроект, направленный на защиту русского языка от чрезмерного использования англицизмов, который в том числе обяжет размещать рекламу исключительно на русском.