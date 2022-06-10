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Володин заявил о готовности законопроекта о запрете вывесок на иностранных языках

Ведомости

Законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках уже подготовлен, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал политик.

В конце апреля глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования англицизмов в рекламе и вывесках. По ее словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском. Она указала на то, что россиян должен окружать родной язык и алфавит.

6 июня депутаты от фракции ЛДПР сообщили, что намерены доработать и внести в Госдуму законопроект, направленный на защиту русского языка от чрезмерного использования англицизмов, который в том числе обяжет размещать рекламу исключительно на русском. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных