Володин заявил о готовности законопроекта о запрете вывесок на иностранных языках

В конце апреля глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования англицизмов в рекламе и вывесках. По ее словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском. Она указала на то, что россиян должен окружать родной язык и алфавит.