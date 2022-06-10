Президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции

Daily Mail сообщает, что в Хельсинки отрицают, что отмена встречи была связана с российскими учениями или заявлениями президента России Владимира Путина, сделанными на встрече с молодыми предпринимателями, о том, что Петр I во время войны со Швецией лишь возвращал свои территории.