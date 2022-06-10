Президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции
Президент Финляндии Саули Ниинистё отменил встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией, сообщило британское издание Daily Mail.
По данным издания, это могло произойти из-за учений России в Балтийском море, которые начались 9 июня – встреча глав государств должна была пройти на одном из слабозащищенных Аландских островов. Ниинистё внезапно отменил запланированную встречу и улетел домой вместе с супругой.
Daily Mail сообщает, что в Хельсинки отрицают, что отмена встречи была связана с российскими учениями или заявлениями президента России Владимира Путина, сделанными на встрече с молодыми предпринимателями, о том, что Петр I во время войны со Швецией лишь возвращал свои территории.
9 июня в Telegram-канале Минбороны России сообщили, что в Балтийском море и в Калининградской области начались плановые учения с группировками Балтийского флота, в которых задействовано 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники.
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генсекретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в НАТО. На саммите ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что вступление двух стран в НАТО не создает угрозы, но «вызовет ответную реакцию».