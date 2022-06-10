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Президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции

Ведомости

Президент Финляндии Саули Ниинистё отменил встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией, сообщило британское издание Daily Mail. 

По данным издания, это могло произойти из-за учений России в Балтийском море, которые начались 9 июня – встреча глав государств должна была пройти на одном из слабозащищенных Аландских островов. Ниинистё внезапно отменил запланированную встречу и улетел домой вместе с супругой.

Daily Mail сообщает, что в Хельсинки отрицают, что отмена встречи была связана с российскими учениями или заявлениями президента России Владимира Путина, сделанными на встрече с молодыми предпринимателями, о том, что Петр I во время войны со Швецией лишь возвращал свои территории.

9 июня в Telegram-канале Минбороны России сообщили, что в Балтийском море и в Калининградской области начались плановые учения с группировками Балтийского флота, в которых задействовано 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генсекретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в НАТО. На саммите ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что вступление двух стран в НАТО не создает угрозы, но «вызовет ответную реакцию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных