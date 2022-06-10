Правительство хочет расширить уголовную статью о незаконном экспорте
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который расширяет перечень оружия, информации и технологий, запрещенных к передаче иностранным лицам или организациям, а также ужесточает наказание за такие действия, следует из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.
Поправки будут внесены в ст. 189 и 226.1 Уголовного кодекса. Согласно изменениям, незаконный экспорт из России или передача иностранному лицу товаров или технологий, вооружений или выполнение работ, в отношении которых установлен экспортный контроль, будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 7 лет и возможным штрафом в размере до 1 млн руб., или в размере зарплаты, или иного дохода за период до 5 лет. В случае если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в отношении оружия массового поражения (ОМП) или технологий, которые помогут его создать, наказание может составить от 5 до 10 лет с аналогичными возможными штрафами. В случае если вышеуказанные деяния будут совершены организованной группой лишение свободы может составить от 7 до 12 лет с возможным наложением штрафа или без такового. Также правительство предлагает расширить перечень лиц на всех иностранных граждан – сейчас в законе учитывается только незаконный экспорт в адрес иностранной организации или ее представителя.
В ст. 226.1 УК РФ правительство планирует изменить перечень того, что будет запрещено передавать иностранным лицам, – помимо ОМП, вооружений, военной техники и материалов и оборудования для их производства в статье будут фигурировать сырье, технологии, научно-техническая информация и результаты интеллектуальной деятельности.
В пояснительной записке авторы уточняют, что поправки необходимы для приведения статей «в соответствие с потребностями правоприменительной практики». «Несовершенство правовой конструкции статьи 189 УК РФ, мягкость предусмотренных ею наказаний, а также объективные трудности расследования и доказывания преступлений экономического характера в установленные для преступлений небольшой тяжести сроки давности (согласно статье 78 УК РФ – два года) обусловили низкий правоприменительный потенциал указанной нормы», – говорится в пояснительной записке.
По данным авторов, в период с 2016 г. по март 2022 г. таможенные органы возбудили только шесть дел по ст. 189 УК РФ, за аналогичный период в ФСБ в производстве находилось 25 уголовных дел, предусмотренных этой статьей, в МВД с 2016 г. по 2021 г. выявили только 18 таких преступлений.