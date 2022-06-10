Правительство хочет расширить уголовную статью о незаконном экспорте

Поправки будут внесены в ст. 189 и 226.1 Уголовного кодекса. Согласно изменениям, незаконный экспорт из России или передача иностранному лицу товаров или технологий, вооружений или выполнение работ, в отношении которых установлен экспортный контроль, будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 7 лет и возможным штрафом в размере до 1 млн руб., или в размере зарплаты, или иного дохода за период до 5 лет. В случае если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в отношении оружия массового поражения (ОМП) или технологий, которые помогут его создать, наказание может составить от 5 до 10 лет с аналогичными возможными штрафами. В случае если вышеуказанные деяния будут совершены организованной группой лишение свободы может составить от 7 до 12 лет с возможным наложением штрафа или без такового. Также правительство предлагает расширить перечень лиц на всех иностранных граждан – сейчас в законе учитывается только незаконный экспорт в адрес иностранной организации или ее представителя.