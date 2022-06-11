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Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении.

27 февраля генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны поддержать приостановку членства России из-за военной операции на территории Украины. По его словам, она противоречит «фундаментальным принципам» организации.

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После этого исполнительный совет организации принял решение о созыве Генеральной ассамблеи для решения о приостановке членства России. Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина также обратились в организацию с просьбой приостановить членство РФ.

«Если Генеральная ассамблея обнаружит, что один из членов организации придерживается политики, противоречащей уставу, она может по решению, принятому большинством в две трети участвующих в голосовании действительных членов, приостановить членство такой страны», — говорилось в документе организации.

Россия вступила в UNWTO в 1975 г. В 1993-1997 и 2001-2005 гг. Россия была членом исполнительного совета, а в 2003 и 2004 гг. — единогласно избиралась на пост его председателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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