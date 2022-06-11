Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении.
27 февраля генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны поддержать приостановку членства России из-за военной операции на территории Украины. По его словам, она противоречит «фундаментальным принципам» организации.
После этого исполнительный совет организации принял решение о созыве Генеральной ассамблеи для решения о приостановке членства России. Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина также обратились в организацию с просьбой приостановить членство РФ.
«Если Генеральная ассамблея обнаружит, что один из членов организации придерживается политики, противоречащей уставу, она может по решению, принятому большинством в две трети участвующих в голосовании действительных членов, приостановить членство такой страны», — говорилось в документе организации.
Россия вступила в UNWTO в 1975 г. В 1993-1997 и 2001-2005 гг. Россия была членом исполнительного совета, а в 2003 и 2004 гг. — единогласно избиралась на пост его председателя.